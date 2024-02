Saisie record : 17 tonnes de cigarettes de contrebande

Dans un entrepôt près d'Angers, les douaniers ont découvert des dizaines de palettes chargées de tabacs clandestins, d'une valeur marchande de dix millions d'euros. Les cigarettes, en provenance des pays de l'Est, étaient acheminées par un poids lourd immatriculé à l'étranger. Trois personnes, d'origine roumaine et moldave, ont été placées en détention. Selon Claude Le Coz, directeur interrégional des Douanes de Bretagne et des Pays de la Loire, il s'agit d'un réseau transnational, très bien organisé. Les saisies des cigarettes se sont multipliées ces dernières années. De 402 tonnes en 2021, elles sont passées à 650 tonnes en 2022, plus 61%, et presque autant de saisies en 2023. Les cigarettes de contrebande sont vendues à la sauvette. Un paquet coute par exemple la moitié du prix de celui vendu légalement. La France est le pays d'Europe le plus touché par ce trafic, à deux milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Les réseaux montent leurs propres industries. Avec la hausse des prix du tabac, le trafic pourrait prendre de l'ampleur. Dans le pays, plus d'un tiers du tabac consommé est issu d'une filière illégale. TF1 | Reportage V. Topenot, M. Giraud, X. Baumel