Saisie record : plus 10 tonnes de cocaïne interceptées en pleine mer

Ils l'ont en ligne de mire. Les militaires de la marine nationale française filment l'opération. Leur cible, c'est un bateau de pêche brésilien au large des côtes africaines. Ils montent à bord et se dirigent vers la trappe qui mène à la cale du bateau. À l'intérieur, il y a des paquets. Ils testent le produit. C'est de la cocaïne et en très grande quantité. Plus de dix tonnes étaient transportées, une saisie record, valeur estimée, 695 millions d'euros. La drogue est transbordée sur le bateau de la Marine française pour ensuite être détruite. La saisie a eu lieu dans le golfe de Guinée. C'est de la drogue destinée à l'Afrique de l'Ouest ou au marché européen, interceptée grâce à une coopération internationale. "Il y avait un faisceau d'indice collecté par les services de renseignement français et étrangers, américains, brésiliens, notamment, qui ont montré que ce bâtiment était suspecté de transporter de la drogue, avec un niveau de suspicion assez élevé", affirme la capitaine de frégate Alban Simon, porte-parole de la préfecture maritime de l'Atlantique. C'est la deuxième saisie d'ampleur des militaires français au mois de mars 2024 dans la même zone géographique. L'an dernier, en 2023, la Marine nationale a ainsi intercepté plus de 33 tonnes de drogue, cinq de plus que l'année précédente, en 2022. TF1 | Reportage S. Chevallereau, E. Lefebvre