Saisies record des douanes : la contrebande de tabac au plus haut

Dix millions de cigarettes de contrebande ont été saisies cette semaine, sur l'autoroute A9, dans un camion en provenance d'Espagne. Ces derniers jours, la douane a effectué une vaste opération, 11 000 fonctionnaires mobilisés, 30 000 contrôles, pour porter un coup d'arrêt aux trafics de cigarettes en France. Un trafic qui prend sa source à la sortie d'une bouche de métro. Ils sont des dizaines, par petits groupes à vendre des cigarettes à la sauvette. Le trafic prend de l'ampleur en France et c'est d'abord parce que le prix des paquets en bureau de tabac augmente. Aujourd’hui, il coûte en moyenne 12,50 euros, contre cinq euros dans la rue. Sur le trottoir, dans les épiceries, sur Internet, les trafiquants se sont diversifiés. En huit ans, les saisies ont doublé en France, pour atteindre 520 tonnes en 2022. À Lyon, en 2022, la plus belle prise était de 19 tonnes. Selon les douaniers, ces saisies d'ampleur de plusieurs palettes en même temps, sont de plus en plus fréquentes. Autre phénomène qui inquiète désormais les autorités, ce sont les usines produisant à la chaîne des cigarettes sur le sol français. Les forces de l'ordre en ont déjà démantelé cinq. TF1 | Reportage B. Guénais, S. Agi, A. Bourdarias