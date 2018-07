Saison estivale à Saint-Brevin-les-Pins : derniers préparatifs avant le rush !

Cet été, nous sommes très nombreux à choisir les petites stations balnéaires. À Saint-Brevin-les-Pins, près de Saint-Nazaire, c’est la dernière ligne droite. Dans quelques jours, plusieurs dizaines de milliers de touristes vont affluer sur place. Une période très importante pour les établissements, qui représente l'essentiel de leur chiffre d'affaires. La commune compte 14 000 habitants, sa population va tripler ces deux prochains mois. Plus de 40% des habitations sont des résidences secondaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.