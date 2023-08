Saison touristique : les destinations gagnantes

Les plages font le plein de touristes cette année, mais loin du record de l’an dernier. Les Français sont moins partis en vacances, 35% en 2022 contre seulement 32 % cette année. Dans son restaurant, Pascal Marien a vu le nombre de clients considérablement diminuer. Ce ne sont pas les prix qui vont attirer les clients. Avec l’inflation, ils ont tous augmenté. Alors, pour faire baisser la note, chacun trouve ses petites astuces. Cette année, les régions du sud, d’ordinaire très attrayantes, perdent des touristes. Le nord en revanche en gagne. Le Massif Central, la Bretagne ou les Hauts-de-France attirent et affichent complet alors qu’il reste des chambres d’hôtel sur la Côte d’Azur. Les hôtels et les campings peuvent compter sur la clientèle étrangère, de retour en France cet été, les Américains, les Espagnols et les Canadiens sont plus nombreux que l’année dernière. En attendant, les professionnels du tourisme espèrent une meilleure fin de saison. Dans un sondage, deux Français sur trois envisagent de partir en vacances en août ou en septembre. TF1 | Reportage J. Maviert, H. Villate, C. Sellié