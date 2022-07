Saisonniers : comment les restaurateurs s'en sortent ?

Il y a deux mois, nous rencontrions dans un restaurant marseillais, une responsable de salle. Elle devait assumer seule la charge de travail de trois serveurs à la fois en raison du manque d'effectifs. Ce mercredi 27 juillet, nous sommes venus prendre de ses nouvelles et elle est beaucoup plus sereine. Le restaurant est parvenu à recruter deux saisonniers sur trois. Pour attirer, le patron s'est résolu à augmenter les salaires à l'embauche de 100 euros. Clément a été embauché à 1 400 euros nets en CDD. Il a aussi été séduit par des avantages qui n'existent pas chez les établissements concurrents. "Les conditions de travail sont agréables ici, avec 35 heures par semaine, avec deux jours de congé par semaine”, s'exprime-t-il. Si certains établissements parviennent à combler le manque, pour d'autres, la situation ne s'arrange pas. Il y a deux mois, un chef recherchait deux salariés. Ce mercredi, c'est sa seconde qui nous a reçus. Ils n'ont toujours pas trouvé ces deux profils. La responsable a reçu des dizaines de CV, mais à chaque fois, elle tombe sur des profils qui ne correspondent pas à la restauration. TF1 | Reportage T. Leproux, M. Chaize, C. Gerbelot