Saisonniers : il en manque déjà

Dans la rôtisserie "Maison Plume", les clients sont au rendez-vous. Mais faute de personnel, Louis Jaubert, gérant, est contraint de fermer son établissement le soir. Il aimerait ouvrir d'autres rôtisseries dans la Gironde. Sans réussir à recruter, c'est un projet au point mort. Le logement fait partie de ceux qui bloquent les candidats. Il est difficile de trouver une location de courte durée dans un endroit si touristique. "Une personne qui a un salaire qui n'est pas forcément élevé ne va pas s'amuser à dépenser quasiment la moitié dans un loyer", confie un employé. Pour convaincre les candidats, Valérie Caniouw, hôtelière, a décidé de réserver un de ses appartements aux saisonniers. Mais le logement ne suffit pas toujours, l'hôtel "La Frégate" recherche encore deux salariés. Christine Hourquebie, gérante, et son adjointe doivent travailler cette semaine, faute d'avoir pu recruter. Et le planning de cet été 2024 risque d'être morcelé. Cet été, la mairie réservera à nouveau son camping municipal aux saisonniers, dans l'espoir de répondre au maximum aux besoins des commerçants. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux