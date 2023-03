Saisonniers : l'entreprise recrute... Par tirage au sort

Dans quelques semaines, Yaël, une étudiante, espère être tirée au sort. Ce n’est pas au loto ni à un concours, mais pour un job d’été à Beauvais. Comme cette étudiante, plus de 160 candidats espèrent travailler dans cette entreprise de distribution de matériel industrielle. Seuls 50 chanceux seront sélectionnés pour être cariste, préparateur de commande, ou d'emballage. Pour attirer autant de candidats, l’entreprise a mis le paquet. Comme ne pas travailler le week-end, des horaires à la carte le matin ou l'après-midi, 35 heures par semaine pour 1900 euros brut par mois. Et celui qui aura la lourde tâche de tirer au sort c'est Guillaume, responsable de recrutement chez SAMSIC. Depuis dix ans, le nombre de candidats a plus que triplé. De son côté, l’entreprise y trouve son compte et en profite pour préparer l’avenir. Selon Céline Senteno, directrice des ressources humaines, “ces jeunes, qui viennent chez nous, sont peut-être nos futurs salariés en CDI". Pour les candidats, il n'y a maintenant plus qu'à croiser les doigts, les heureux élus seront contactés prochainement. TF1 | Reportage N. Robertson, V. Pierron