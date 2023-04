Saisonniers : les recruter à tout prix

Hugo, dans le rôle du formateur, Steven, termine son apprentissage. La saison vient de commencer aux gouffres de Padirac (Lot). Pour guider les touristes sur cette rivière souterraine, en image, ils devraient être 70 bateliers, cet été 2023. Le site s’attend à recevoir 500 000 visiteurs cette année. Il manque 20 % du personnel, autant pour travailler à 100 mètres de profondeur qu’à l’accueil. Des bonus sont prévus pour motiver les saisonniers, car près d'une personne sur dix, n'est pas allée au bout de son contrat l'année 2022. Dans le Lot et partout au pays, les professionnels du tourisme sont touchés par les désistements, les difficultés de recrutements. Mille-trois-cents rencontres, comme ici à Cahors, sont organisées pour mettre en relation les employeurs et potentiels salariés. Sabrina Fière, directrice – Château de Mercuès (Lot), en image, allège les horaires. Elle ne peut plus se permettre d’être trop exigeante. Les saisonniers sont logés, nourris, blanchis, dans le château de la Treyne, un hôtel et restaurant haut de gamme du Lot. Leur salaire moyen est de 1 900 euros net par mois. Un chef cuisinier, une réceptionniste, du personnel de chambre, la saison commence en sous-effectif encore une fois. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y. Hovine, R. Reverdy