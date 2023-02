Saisonniers : l’été se prépare dès maintenant

Les vacances d’été sont encore loin. Mais sur l’île de Ré, le marathon a déjà commencé pour cet hôtelier. Il doit recruter 25 saisonniers, et n’en a trouvé que six pour le moment. Ce professionnel doit faire des choix, il n’ouvrira pas toute sa terrasse cette année. Bonbon, chocolat, et même des viennoiseries, tout est bon ce lundi matin pour attirer les candidats. Mais les volontaires sont peu nombreux au forum de métier de l’île. Du coup, dans les allées, les jeunes en recherche d'un job d'été font monter les enchères. Sur l'île, l’histoire se répète. Faute d’employés, la saison dernière, ce restaurateur avait déjà dû réduire son service du soir. La solution la plus radicale trouvée par certains restaurateurs comme Marie, c’est de loger ses employés. Cette restauratrice loue désormais un appartement à l’année sur le continent pour 800 euros par mois, plus les frais kilométriques. Sur l’île de Ré, la population est multipliée par neuf en juillet-août. Pour faire face à cet afflux soudain des vacanciers, 4 200 travailleurs saisonniers sont nécessaires. TF1 | Reportage G. Guist’hau, R. Dybiec