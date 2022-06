Salaire des soignants : ils ont choisi l’intérim

Après cinq ans en tant qu'infirmier salarié des hôpitaux de Paris, Thanh Dao Nguyen a quitté son poste pour devenir intérimaire. "Maintenant, je me sens beaucoup plus serein. Je n'ai plus la même pression que j'avais à l'époque quand j'étais en service avec un CDI. Je me sens plus libre", affirme-t-il. Il choisit son emploi du temps et s'octroie même une semaine de vacances par mois. "Selon mes mois de travail, je peux gagner entre 1000 à 2000 euros de plus", ajoute-t-il. Les meilleurs mois, il passe de 2 000 à 4 000 euros net. Ce calcul, Germaine Kabo l'a fait il y a déjà dix ans. Devenir intérimaire, pour elle, c'était d'avoir le temps d'aller chercher son fils au collège. Elle travaille moins et gagne plus que quand elle était salariée. "Je dirai que je gagne un tiers de plus que ce que je gagnai en travaillant à plein temps. Alors que là aujourd'hui, je suis à 80%", se confie-t-elle. Soit 2 600 euros en moyenne contre 2 000 euros net à l'assistance publique de Marseille. "L'envers du décor, c'est qu'on a le planning au dernier moment. Mais dans la structure où en est, si vraiment jeudi prochain, je ne peux pas travailler, parce que j'ai un impératif familial, parce que c'est impossible, je ne vais pas travailler". Au-delà des infirmiers, l'hôpital français emploierait entre 5 000 et 10 000 médecins en intérim, soit 10% de ses effectifs . Dr Irina Ursu, docteur en médecine physique et réadaptation, intérimaire, accepte des missions dans toute la France. "Il manque des médecins spécialistes", indique-t-elle. Par mois, elle gagne 9 000 euros net en intérim là où un salarié en gagne 6 000 euros. En deux ans, le nombre de médecins intérimaire postulant auprès de l'agence Annonces Médicale à augmenter de 30 %. Pour sa directrice générale, Stéphanie Mandon, "les médecins, aujourd'hui, n'ont plus envie de travailler sur des créneaux d'horaire matin soir, des gardes de 12 heures, les astreintes, même téléphoniques, ça ne les intéresse plus". Les trois spécialités les plus concernées sont anesthésistes, urgentistes et généralistes. TF1 | Reportage J. Devambez, C. Bayle, C. Souary