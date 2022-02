Salaire : et si vous le touchiez deux fois par mois ?

Et si au lieu d'être payé une fois par mois, vous receviez votre salaire tous les quinze jours ? Aujourd'hui, 39% des Français aimeraient être payés tous les quinze jours. Ce nombre augmente même jusqu'à 57% chez les moins de 35 ans. Une pratique inspirée des pays anglo-saxons. Au Royaume-Uni, recevoir son salaire en plusieurs fois est une habitude. Dans ce café de Londres, tous les salariés sont payés chaque semaine. Pour cette serveuse, comme pour sa patronne, un salaire hebdomadaire est un bon moyen de gérer son budget. En Angleterre, plus d'un salarié sur dix est payé à la semaine. D'autres sont payés tous les quinze jours et certains tous les mois. Dans l'Hexagone, c'est impossible. Le code du travail ne l'autorise pas, sauf pour les intermittents et les saisonniers. Dans cette société de conseil, les 500 salariés sont donc payés à la fin de chaque mois. Passer à un salaire bimensuel serait un casse-tête pour le responsable des paies. En cas de difficulté passagère, il est toujours possible de demander une avance sur salaire. Son montant est limité à la pitié de votre revenu mensuel. T F1 | Reportage L. Palmier, D. Pires