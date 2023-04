Salaires, accompagnement des élèves : des mesures pour l'école

Emmanuel Macron aura consacré une partie de son discours à l'école, et a détaillé ses ambitions de mettre l'accent sur les savoirs fondamentaux avec plus de soutien en mathématiques et en français. Cela avait été annoncé en début d'année 2023 et a été confirmé ce lundi 17 avril soir. Les parents de collégiens et de lycéens seront aussi sensibles à cette promesse : le remplacement systématique des enseignants absents. Le président n'a pas précisé comment et par qui. Quant aux professeurs, il promet une nouvelle fois qu'ils seront mieux rémunérés. Sur ces hausses de salaire, Emmanuel Macron devrait donner plus de détails d'ici la fin de la semaine. Quelles conditions à ces augmentations et pour qui exactement ? TF1 | Reportage D. Sitbon, É. Spertino, F. Mignard