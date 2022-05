Salaires : ces patrons qui font un geste

Pour le même travail de vendeuse, Marie va bientôt voir son salaire de Smic augmenter de 100 euros. Son patron va lui donner un coup de pouce face à la hausse du coût de la vie. À la tête d’une PME de onze personnes, Salih Durmus a choisi d’augmenter les bas salaires en réduisant ses marges. Pour lui, c’est un surcoût de 27 000 euros à l’année. À Gérardmer, dans les Vosges, Paul de Montclos, le patron de Garnier Thiebaut, a aussi décidé de faire un geste après avoir été alerté par des demandes de saisie sur salaire de plus en plus nombreuses. Dans son entreprise, on tisse du linge de maison tout en augmentant les salaires à plus 30 euros net mensuel dès le mois de mai. Cela coûte 150 000 euros pour l’entreprise. L’entreprise avait déjà revalorisé les salaires en février, ce nouvel accord ne sera pas le dernier. Garnier Thiebaut va augmenter ses prix de 7%. C’est sa seule solution pour revaloriser les salaires. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse