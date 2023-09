Salaires : de nouvelles hausses en 2024

C'est l'une des professions où les salaires ont le plus augmenté l'année 2023, plus cinq à 15 % pour les ingénieurs en cybersécurité, largement de quoi couvrir l'inflation. Baptiste, un ingénieur chez Wallix, a obtenu 200 euros supplémentaires de l'entreprise, car il fallait bien ça pour ne pas le perdre dans ce secteur ultra concurrentiel. Et les hausses devraient se poursuivre d'ici l'an 2024. Tous les secteurs sont concernés, mais les plus généreux sont l'informatique et la cybersécurité. Mais aussi la logistique, jusqu'à 12 % et jusqu'à 11 % dans l'industrie. Des hausses très coûteuses mais nécessaires, selon le cabinet de recrutement PageGroup. Chez le fabricant de fenêtres, "La Fenêtrière Champigny-sur-Marne Val-de-Marne", on colle à l'inflation 5 % d'augmentation pour tout le monde. En plus, les salariés ont droit à des heures supplémentaires. Ces deux coups de pouce seront-ils renouvelés l'an 2024 ? La cheffe d'entreprise, Catherine Guerniou, le souhaite, compte tenu de la persistance de l'inflation, mais elle se laisse encore quelques mois pour trancher. TF1 | Reportage V. Dépret, W. Wuillemin, F. Couturon