Salaires : des augmentations pour favoriser les embauches

Aujourd'hui, selon la Banque de France, 300 000 postes seraient à pourvoir dans le pays. Ainsi, dans l'Hexagone, les secteurs qui peinent à recruter sont nombreux. La sécurité par exemple, mais aussi la restauration, le bâtiment, le transport routier ou encore la logistique et l'industrie. À l'Agence de ménage à domicile Shiva par exemple, le directeur Louis Rousset cherche à recruter cinq personnes d'ici à la mi-septembre. Et pour convaincre, pas le choix. Le salaire proposé est passé de 10 euros de l'heure en 2019 à parfois 14 euros aujourd'hui. Il vient également d'augmenter de 5 à 10% le salaire de ses 73 employés. Dans cette usine d'Eurocave dans le Nord, la production quotidienne doit passer de 100 caves à vin à 140. Mais pour y parvenir, la direction doit embaucher. L'établissement a besoin de 60 opérateurs. Et aujourd'hui, il en a 10. Pour attirer les candidats, Sylvie Pittino, directrice des ressources humaines du groupe Eurocave, doit désormais mettre en avant l'existence de prime d'assiduité, de polyvalence et d'intéressement. Et pour fidéliser tous ses salariés, la rémunération est plus intéressante que dans les usines voisines.