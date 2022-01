Salaires des Français : les chiffres clés

Le salaire médian du secteur privé est de 1 950 euros net par mois. Concrètement, cela veut dire que la moitié des salariés touche moins et l'autre moitié plus. Globalement, le niveau moyen des salaires en France est en légère hausse depuis une vingtaine d'années. Plus 13,5% sur cette période selon l'Insee en tenant compte de l'augmentation des prix. Avec ce niveau de revenu, la France se positionne au onzième rang des pays européens derrière le Danemark, la Belgique ou l'Allemagne. "Les Français sont plus mal payés que dans les pays voisins. D'abord parce que chez nous, il y a des cotisations sociales importantes. Ça correspond à une protection sociale qui est une forme de salaire indirect, protection santé, protection pour la retraite. L'autre raison, c'est que nous avons réduit le temps de travail davantage qu'ailleurs. Il y a 40 ans, un Français et un Américain travaillaient 1 800 heures par an. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'Américain travaille toujours 1 800 heures mais le Français, lui, est descendu à 1 400 heures par an", rappelle François Lenglet, spécialiste Économie - TF1. Alors que pour une heure de travail, un cadre gagne en moyenne 29 euros, un ouvrier et un employé touchent deux fois moins. Des écarts qui se sont toutefois légèrement réduits ces dernières années. La rémunération des cadres ayant proportionnellement moins augmenté que celle des ouvriers. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, F. Maillard