Salaires : des hausses qui compensent l’inflation ?

Les salariés peuvent avoir le sourire, tous ont été augmentés, et pas qu’un peu, entre dix et 20% de plus selon l’ancienneté. Carine est responsable marketing et communication. Son salaire mensuel a été revalorisé de plusieurs centaines d’euros par mois. Pour le fondateur d’une start-up, le contexte justifie de tels efforts. Rattraper la hausse des prix en augmentant les salaires, les entreprises veulent davantage jouer le jeu. La hausse médiane envisagée est de 4,95%, presque autant que l’inflation, prévue cette année. Et c’est dans le secteur de l’énergie que les revalorisations sont les plus fortes, suivi de près par les métiers en tension, notamment dans les transports ou l’hôtellerie/restauration. Étienne est serveur dans une brasserie parisienne. Son salaire a été augmenté au début de l’année de 1 800 à 2 000 euros nets par mois. En plus de cela, comme tous ses collègues, il touchera la prime de partage de la valeur de 500 à 1 400 euros. TF1 | Reportage P. Corrieu, B. Chastagnier, H. Despatureaux