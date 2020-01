Salaires en hausse en janvier pour 17 millions de ménages grâce à la baisse de l’impôt

C'est une bonne nouvelle pour 17 millions de ménages. Ils reçoivent en ce moment même leurs feuilles de paie de janvier, avec un salaire net en augmentation. L'explication est simple. La baisse d'impôts sur le revenu promise par Emmanuel Macron le printemps dernier, vient de prendre effet. Quel est son montant et qui sont les principaux concernés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.