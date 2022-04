Salaires : les Français s’estiment-ils bien payés ?

Ce mardi matin, à Lavaur dans le Tarn, les recruteurs et les demandeurs d'emploi ont rendez-vous pour un job dating. Patrick a 61 ans. Il cherche un poste d'intérimaire dans la manutention. Pour un salaire horaire au SMIC, comme ceux proposés là-bas, aller travailler à plus de vingt kilomètres ne serait plus rentable. Sur le salaire, Patrick a bien compris qu'il ne fallait pas se faire trop d'illusion. À la sortie du rendez-vous, c'est la déception. Pourtant, les candidats sont désormais en position de force pour négocier. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Et les entreprises manquent de bras, comme dans la restauration. Par exemple, pour conserver son personnel, et même embaucher, Joël Finkelstein, responsable du restaurant Le Ribouldingue de Blagnac (Haute-Garonne), a augmenté tous les salaires de 15%. Mais comment faire pour amortir cette hausse ? Ce patron nous explique qu'"une augmentation de salaire, c'est magnifique sur le papier, mais derrière, on va forcément augmenter les prix. Aujourd'hui, le client a perdu aussi du pouvoir d'achat. Donc, on est dans une spirale où c'est un petit peu le chien qui se mord la queue". Pour l'instant, le restaurateur refuse de changer les prix à la carte, mais pour combien de temps ? C'est le casse-tête de nombreux petits patrons, satisfaire les employés et les clients. T F1 | Reportage M. Poissonnet, V. Abellaneda, A. Silberman