Salaires : pourquoi ils souhaitent une augmentation

La réponse à notre première question fut assez facile à trouver. Et à chacun ses arguments pour demander une augmentation. L'inflation revient le plus souvent dans les réponses. Une augmentation justifiée par certains du fait de la longueur de leurs journées. D'autres jouent la carte du télétravail. En perdant moins de temps dans les transports, certains salariés estiment être plus productifs. Pour d'autres, c'est la pénibilité de leur métier qui justifierait une revalorisation. En ce moment, la reprise économique et la baisse du chômage donnent un avantage à tous ces salariés pour négocier leurs augmentations. T F1 | Reportage M. Guénégan, F. Petit