Salaires, primes, participation : la grande inégalité

Dans les entreprises du sud de la Vendée, des dizaines de milliers d'employés avec un salaire fixe tous les mois. Mais sur la fiche de paie, d'autres sources de revenus peuvent apparaître pour d'autres. Participation, prime, intéressement... Focus sur la grande inégalité entre les salariés. Chantonnay, 8 000 habitants et une grosse usine de meuble. En cas de bénéfice, l'entreprise Gautier doit donc en redistribuer une partie à ses 700 employés. C'est ce qu'on appelle la participation obligatoire pour toutes les structures d'au moins 50 salariés. Les salaires, c'est l'autre particularité des entreprises de plus de 50 employés. Le code du travail impose une négociation annuelle sur cette question. En début d'année, les représentants du personnel avaient obtenu une hausse de 3,2% des salaires et 500 euros de prime. À quelques kilomètres de là, une autre société de taxi et d'ambulance où travaille Olivier. Avec lui, ils sont 18 employés, moins de 50, pas de syndicat, ni de participation. En général, dans les petites structures, les augmentations se font cas par cas et de manière assez informelle. TF1 | Reportage M. Poissonnet, F. Le Goïc