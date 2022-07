Salaires, primes : que peuvent faire les entreprises ?

Ces deux charpentiers confectionnent une pièce décorative pour le clocher d'une église. Leur entreprise tourne bien. Ils ont déjà touché deux fois la prime Macron, d'un total de 2 000 euros. Et il sera désormais possible de tripler la prime, soit 3 000 euros. La patronne y réfléchit d'ailleurs sérieusement. Avantage, pour tous les salaires inférieurs à trois fois le SMIC, l'employeur ne paiera pas de charge et le salarié sera exonéré d'impôts. Au contraire, dans cette PME spécialisée dans la fabrication de moules pour pièces en plastique, plutôt qu'une prime, les salariés préféreraient une augmentation. Le sujet était d'ailleurs à l'ordre du jour de cette réunion entre le patron et son responsable de production. Le patron est sur la même longueur d'onde que ses salariés. Ils les comprennent. Il pourrait donc augmenter ses cinquante employés de deux à trois pour cent dans le courant de cette année 2022. Mais chez les artisans ou les commerçants, beaucoup ne peuvent pas augmenter les salaires, car leurs charges, disent-ils, sont trop lourdes. La seule solution à leurs yeux pour doper le pouvoir d'achat de leurs salariés, c'est de baisser les cotisations. TF1 | Reportage F. Chadeau, S. Hembert, L. D'Hallivilée