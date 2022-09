Salaires : quelle marge de manœuvre pour les PME ?

Ces salariés d'une marque de prêt-à-porter ont le sourire. Au printemps dernier, ils ont tous bénéficié d'une augmentation de plus de 15 % sur leurs salaires ainsi que d'une prime défiscalisée et d'intéressement. Malgré l'inflation, cette jeune entreprise en pleine croissance tente de retenir ses employés. Augmenter le pouvoir d'achat de ses salariés est parfois plus compliqué. Cette conserverie de poissons subit de plein fouet la hausse des coûts. En un an, elle a vu ses bénéfices s'effondrer de 90 %. Avec la prime défiscalisée, mise en place par le gouvernement, le patron a distribué 1 000 euros à ses salariés en début d'année. Mais il n'y aura pas d'autres coups de pouce. Il faut d'abord sauver l'entreprise. Une décision plutôt bien acceptée par ses employés. Ces derniers gagnent autour de 1 500 euros net par mois. Leur employeur espère augmenter les salaires dès que possible, une fois l'avenir de l'entreprise assurée. TF1 | Reportage V. David, C. Brousseau