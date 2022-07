Salaires : quelles marges de manœuvre pour les entreprises ?

La SNCF propose à ses salariés grévistes 1,4 % d’augmentation, plus une prime de 500 euros. Les aéroports de Paris, eux, proposent 4% d’augmentation générale, mais c'est insuffisant pour les salariés. Déjà bloqués le week-end dernier, Roissy et Orly le seront à nouveau à partir de vendredi 8 juillet. Les stations-service d’autoroute de TotalEnergies seront également bloquées le même jour. Les salariés réclament des augmentations de salaire. Avec une inflation qui frôle les 6%, les entreprises doivent-elles lâcher du lest ? "Le rapport de force entre l'employé et l'employeur est en train de basculer... Il y a quelques années, on avait beaucoup plus de candidats que d’offres de travail disponibles. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Si on veut les attirer, il va falloir mettre la main à la poche", appuie François Lenglet, spécialiste économie chez TF1 et LCI. Dans les PME, la question est tout aussi brûlante. Une plateforme de secrétariat médical paie la plupart de ses salariés au SMIC. Avec la revalorisation du salaire minimum le 1er mai dernier, Céline Dupré, secrétaire médicale chez "Eurice" à Linas (Essonne), a touché 34 euros nets de plus par mois. Pour elle, c'est insuffisant. "Il manquerait 200 euros nets sur le salaire, pour être bien, pour être confortable, pas pour être dans ce sentiment de survie", a-t-elle justifié. La direction de l’entreprise a bien conscience qu’il faut un geste. La suite dans le reportage en tête de cet article. T F1 | Reportage F. Chadeau, E. Berra