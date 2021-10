Salaires, rythmes de travail : pourquoi les sages-femmes sont à bout

C'est bien plus qu'un métier. Devenir sage-femme est souvent un choix de vie. Ce matin-là, Lisa présente le nouveau-né à son papa. Pourtant, malgré les efforts de cet hôpital de Courbeil-Essonnes, sa maternité tourne en sous-effectif : 70 sages-femmes au lieu de 90. Un salaire insuffisant, des postes non-pourvus et donc des sages-femmes obligées de compenser ces absences en travaillant plus, jusqu'à seize gardes de douze heures tous les mois. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui en grève, mais elles travaillent. Elles sont réquisitionnées pour assurer la continuité du service public. Ilona, sage-femme depuis treize ans a déjà fait son choix. Elle va quitter le métier qui la faisait rêver. "Je ne suis pas du tout optimiste pour les maternités françaises dans les prochaines années", nous confie-t-elle. D'ici quelques mois, c'est dans la maroquinerie qu'elle espère bâtir sa nouvelle vie.