Salaires : une augmentation en janvier ?

Charly Gaillard, fondateur de "Beager" et membre du centre des jeunes dirigeants, témoigne devant nos caméras que beaucoup d'entreprises veulent être conseillées par son cabinet. "On a multiplié par quatre notre chiffre d'affaires mensuel depuis le début de l'année. Il y a vraiment une très grosse reprise". Fort de ses bons résultats, il a décidé d'augmenter de 5 à 10 % les salaires l'année prochaine. Il a huit employés et ne veut voir partir personne. Pour être compétitif, il propose dès cette année à ses salariés le plan d'épargne entreprise, un avantage souvent réservé aux grosses sociétés. Une PME qui gère un site internet de vente de produits agricoles a également choisi d'augmenter indirectement la rémunération. Pour les 55 salariés, il y aura une prime en 2022 si l'entreprise atteint ses objectifs comme l'explique le cofondateur de "Agriconomie.com", Paolin Pascot. "Nous avons décidé de mettre en place une prime d'un mois de salaire qui était pour nous une bonne manière de récompenser nos collaborateurs du stagiaire au CDI", dit-il. Mais pour être attractif, ce patron en est convaincu qu'il faut aussi jouer sur les conditions de travail. Il est très fier de nous emmener dans la salle détente à l'étage inférieur où ping-pong et consoles de jeux sont à disposition du personnel. "Ils ont également accès à des ostéopathes qui viennent deux fois par semaine", ajoute-t-il. Dernier avantage en date, un accès gratuit à la salle d'escalade voisine. Des plus qui ont un coût, cette société assure que cela renforce la productivité de tous ceux qui en profitent. TF1 | Reportage T. Jarrion, J.Y Chamblay, J. Duong