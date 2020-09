Salariés de l'aéronautique : le défi de la reconversion à Figeac

Les aides à la reconversion professionnelle figurent parmi les priorités du plan de relance du gouvernement. Elles concerneront notamment les salariés des secteurs les plus touchés par la crise. L'industrie aéronautique par exemple. Que vont faire les salariés des entreprises sous-traitantes ? Illustration à Figeac, ville de 10 000 âmes au cœur du Lot, où un tiers des habitants travaillent dans l'aéronautique.