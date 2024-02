Salariés : plus de pouvoir d'achat sans augmenter les salaires

Chez CTM Laser, une entreprise de chaudronnerie, les charges ont explosé et la trésorerie ne suit pas. Augmenter les salaires est impossible cette année 2024, pour la direction, alors elle a trouvé d'autres compensations. Le ticket-restaurant, par exemple, sera augmenté de deux euros. Plus attendu encore, une prime de productivité en avril, à 1 800 euros net pour tous les salariés. Pour Romain Vilaplana, soudeur, c'est l'équivalent d'un quatorzième mois. Plus de pouvoir d'achat sans augmenter les salaires. Cette année, six entreprises sur dix vont actionner d'autres leviers, et ainsi éviter de payer des charges trop lourdes. L'an dernier, en 2023, Rémy Groussard, président-directeur général de "Les Ateliers de Tonton Pierrot", avait augmenté tous les salaires de 6 %. Cette année, c'est impossible, car le coût du sucre a flambé. Alors pour aider ses salariés, il a décidé de compenser la hausse de leurs mutuelles, soit 300 euros par an, versés à chacun sous forme de bonus. L'entreprise a aussi décidé d'augmenter les indemnités de transport, jusqu'à 75 euros net par mois. TF1 | Reportage E. Despatureaux, G. Vuitton, A. Bacot