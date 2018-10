Salariés : comment préparent-ils leur retraite ?

Grand nombre d'entre nous songent déjà à la fin de la vie active. Allant de simples idées aux épargnes personnelles et assurances-vie, en passant par le régime général, nous envisageons tous un jour de préparer notre retraite. Il est en effet à noter que les revenus des travailleurs baissent de 25% à cette période-là. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.