Les salles de cinéma en France ne cessent de se moderniser

En 2016, les salles de cinéma en France ont enregistré une affluence record, avec deux cent treize millions d'entrées. Cependant, les Français sont de loin les plus grands cinéphiles d'Europe. Ainsi, depuis quelques années, les vingt-deux mille salles obscures de l'Hexagone se sont modernisées pour attirer les spectateurs, qui exigent une meilleure qualité de projection.