Salles de sport : à la recherche d'un nouveau souffle

Voilà presque deux ans qu'Aurélie Marechal télétravaille. Alors, entre deux réunions, son nouveau réflexe est de transformer son salon pour un petit cours de sport. Grâce à cet abonnement en ligne pour dix euros par mois, tellement pratique qu'elle ne va quasiment plus en salle de sport, elle qui s'y rendait plusieurs fois par semaine. Des cours en ligne sont filmés dans ce studio digne d'un plateau de télévision. C'est la solution trouvée par cette salle de sport pour conquérir de nouveaux clients. Entre l'achat de matériels, la formation des coachs et le développement de l'application, il a fallu investir 500 000 euros. C'est indispensable, car avant la crise sanitaire, les salles de fitness comptaient plus de 8 millions d'abonnés. Aujourd'hui, ce sont 2 millions de moins. Si certains misent sur les cours en ligne, d'autres parient encore et toujours sur la fréquentation en salle. Mais ici, on ne vient pas que pour grimper. Multiplier les services, c'est ce qui a permis à cette salle de survivre quand tout le secteur a vu sa fréquentation baisser de 20%. Dans cette salle aux allures de discothèque, finis les abonnements au mois ou à l'année. Les cours se paient à l'unité. Comptez une vingtaine d'euros pour 50 minutes de boxe. Et cela marche. Le nombre de clients a plus que doublé. Face à une clientèle de plus en plus volatile, les gérants doivent faire preuve d'inventivité. L'engouement est tel que deux autres salles identiques à celle-ci devraient voir le jour dans le pays d'ici la fin de l'année. T F1 | Reportage C. Ebrel, O. Stammbach