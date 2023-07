Salon, cuisine : vive le plein air !

Depuis le covid, les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans une nouvelle pièce à vivre. La qualité des produits compte beaucoup pour les clients qui préfèrent investir dans des produits qui s'apparentent à des produits d'intérieur. La tendance du moment, l'aluminium avec des tables modulables. "On voit bien que ces dernières années, ça monte en puissance. Aujourd'hui, un client n'hésite pas à dépasser les 1 000 euros pour se faire plaisir, pour ce type de produit", constate Marc Charbonnier, responsable aménagement extérieur chez Leroy Merlin à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne). Le business de l'aménagement extérieur cartonne, à tel point qu'un nouveau marché voit le jour, celui des cuisines extérieures. Avant le confinement, Éric Legal, fondateur et gérant de Planète Barbecue à Mérignac (Gironde), ne vendait que des plancha et des barbecues. Depuis, il a vu ses ventes de cuisine augmenter de 30 %. "En 2015, on avait un espace qui était 15 à 20 mètres carrés pas plus de solutions de cuisine. Désormais, nous en sommes à plus de 100 mètres carrés consacrés à la cuisine extérieure", explique le commerçant. Plaque de cuisson, évier ou encore des fours, l'objectif des clients est de faire une deuxième cuisine d'intérieure dans le jardin pour un tarif minimum de 1 000 euros, mais les prix peuvent facilement s'envoler. L'un des produits phares est un barbecue en céramique et en forme d'œuf, aussi appelé le kamado. En France, on dénombre 20 millions de jardins, balcons ou terrasses, et autant d'espaces pour mêler détente et convivialité. TF1 | Reportage C. Émeriau, O. Levesque, A. Ifergane