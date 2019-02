Salon de l'Agriculture : les agriculteurs à la conquête de l'or

Au Salon de l'Agriculture des produits sont jugés pendant un concours alimentaire. Huit mille personnes, des jurys professionnels et des gourmands exigeants les évaluent. Pour y participer, les producteurs ont envoyé leur candidature et leurs produits ont été prélevés au hasard dans leur stock par des agents assermentés du ministère de l'Agriculture. En 150 ans d'existence, les médailles de ce concours sont devenues un symbole de l'excellence et du travail des producteurs. Ceux qui la remportent sont sûrs de voir leurs ventes décoller. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.