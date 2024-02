Salon de l'Agriculture : Emmanuel Macron annule le débat

Tout était pourtant prêt, aujourd'hui, vendredi 23 février après-midi. Des centaines de chaises, censées accueillir le débat qu'Emmanuel Macron prévoyait demain avec des agriculteurs surtout, mais aussi la grande distribution et des écologistes. Mais à 18h14, le président annonce lui-même qu'il y renonce. Tout s'est grippé, hier après-midi, quand l'Élysée annonce inviter l'ennemi juré de la FNSEA, les Soulèvements de la Terre. C'est un collectif écologiste qui dit lutter contre l'agriculture intensive, en assumant parfois de s'en prendre à des cultures. À la nouvelle de leur invitation hier, le patron du principal syndicat annonce qu'il ne viendra pas au débat. Le président et le gouvernement tentent de tout faire pour le convaincre de changer d'avis. Les Soulèvements de la Terre sont désinvités. Mais pour le syndicat, c'est trop tard, le mal est fait. Le gouvernement est dans l'embarras. Pour certains proches du président, cet épisode ne serait qu'un prétexte. Demain, Emmanuel Macron se rendra quand même au Salon de l'Agriculture. Il propose une réunion au syndicat et promet d'aller à la rencontre du monde agricole, comme les années passées. TF1 | Reportage B. Augey