Salon de l'agriculture : le point sur la situation sur place

Emmanuel Macron vient d'achever sa douzième heure au Salon de l'agriculture avec un objectif : afficher par son entourage, faire oublier les scènes de heurts de ce samedi 24 février matin, et ne pas donner l’image d’un président, empêché d'aller aux contacts des agriculteurs. Son programme n’est pas terminé pour la soirée, le chef de l'État doit encore honorer un certain nombre de rendez-vous avec les brasseurs notamment, et avec le monde agricole, avec lequel il promet de ne pas rompre, dès sa sortie, ce soir, de la Porte de Versailles à Paris, puisqu'il recevra dans trois semaines à l'Élysée, fait-il savoir, l'ensemble des syndicats agricoles. TF1 | Reportage M. Desmoulins