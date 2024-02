Salon de l'agriculture : les visiteurs au rendez-vous malgré tout

Une scène inédite devant le Salon de l’agriculture, censé ouvrir à neuf heures, ce samedi 24 février matin. Les portes restent cadenassées, interdites d’accès, la foule s’impatiente. Venue spécialement pour les vacances, une famille a du mal à cacher son agacement. “Quand on emmène les enfants, on les emmène pour passer une super journée, et puis là, on est déçu”, disait une interviewée. Ce n’est qu’une heure et demie plus tard, qu'enfin, le public est autorisé à entrer au compte-gouttes. Malgré le temps perdu, une fois à l'intérieur, les visiteurs sont bien décidés à profiter du Salon, premières rencontres avec les animaux, premières dégustations et aussi premiers échanges avec les agriculteurs. Pour beaucoup, la visite au Salon de l’agriculture prend cette année des airs d’actes militants. Un soutien jugé indispensable aussi par les exposants, comme Sabine. Ils espèrent désormais que la suite du Salon sera moins mouvementée, pour que la plus grande ferme de France retrouve son ambiance festive. TF1 | Reportage C. Diwo, L. Lassalle, F. Moncelle