Salon de Las Vegas : qu'est-ce qu'on mange demain ?

Comme nous, vous pensiez, peut-être, que les États-Unis n'étaient pas les meilleurs endroits pour débuter un régime. C'était sans compter sur certaines innovations qui vont nous faire manger. À commencer par un potager d'intérieur dans lequel faire pousser salades et tomates est, selon son inventeur, un jeu d'enfant. Donc, il n'y a plus d'excuses pour ne pas manger de légumes. Dans le futur, ce sont aussi nos cuisines qui vont évoluer, notamment l'électroménager installé. Il sera, de plus en plus, connecté à l'intelligence artificielle. C'est le cas d'un réfrigérateur qui permet, lorsqu'on met un aliment à l'intérieur, de connaître en temps réel la date de péremption. Une autre invention vaut aussi le détour dans les allées du salon de Las Vegas. À 3 000 euros, un barbecue intelligent est capable de cuire n'importe quel aliment en des temps record. Et grâce à l'intelligence artificielle, nous ne raterons aucune cuisson, la machine va tout faire. Demain, notre utilité derrière les fourneaux ne sera que très relative. Pour le distributeur de thé glacé, un robot s'occupe de préparer nos boissons. TF1 | Reportage C. Diwo, Q. Danjou