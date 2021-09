Salon-de-Provence : des tirs à l'arme de guerre près d'une école

Ce jeudi, des bulldozers et des tronçonneuses étaient en action toute la matinée pour détruire un point de deal dans le quartier des Canourgues à Salon-de-Provence. Il y a deux jours, une scène de guerre s'y est déroulée. Des hommes cagoulés pénètrent dans la cité et tirent à la kalachnikov avant de prendre la fuite. La scène se déroule à quelques mètres d'une école à 16h30, au moment de la sortie des classes. Il n'y a pas eu de victime, mais l’émotion est encore vive ce jeudi 9 septembre, alors que les parents récupèrent leurs enfants sous surveillance policière. On y ressent encore de la peur, mais aussi de la colère. Et pour cause, les enseignants alertent depuis deux mois sur le trafic qui se déroule à quelques encablures de la cour de récréation. La mairie, elle, réagit ce matin en sortant les engins de chantier et lance une opération coup de poing pour chasser les dealers du secteur. Selon Nicolas Isnard, maire (LR) de Salon-de-Provence, ce lieu sera complètement ouvert à la vision des habitants, des policiers et celle des caméras de vidéo protection. Mais dans la lutte contre les trafiquants, ces opérations n'auraient qu'un effet limité selon la plupart des habitants rencontrés par nos journalistes.