Salon VivaTech : à quoi ressemblera le bureau du futur ?

Vous connaissiez la bonne vieille salle de réunion. Voici désormais celle du futur. Bienvenue dans cette cabine façon vaisseau spatiale. À l'intérieur, trois salariés entourés d'écrans. Face à eux, en visioconférence, une vingtaine de salariés en télétravail. La visioconférence ressemblera aussi à ça : écran géant. Cette fois, on reste debout, filmé de la tête au pied. Faciliter le travail à distance, il est même possible de se former depuis chez soi. Casque de réalité augmentée sur la tête, gants connectés, permettent de s'entraîner virtuellement sur des machines, comme ici dans une usine automobile. Si vous en avez marre des open space trop bruyants, cette entreprise a la solution. Pas besoin d'écouteurs, c'est cette enseigne qui dirige le son uniquement vers les oreilles. Et notre bien-être passerait-il aussi par l'éclairage de nos bureaux ? Cette société veut en finir avec les néons tout blancs de nos open space. La carte de visite du futur, elle, est la preuve que le QR code a définitivement envahi notre quotidien.