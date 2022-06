Salon Vivatech : les innovations qui vont vous simplifier le travail

Et si demain votre corps devenait plus fort et plus agile ? Avec un exosquelette, c'est possible. Avec deux moteurs et des capteurs, le modèle testé par l'un de nos journalistes peut reconnaître les positions de son porteur et s'adapter à ses mouvements. Ainsi, marcher et courir semblent plus faciles. Soulever une caisse de 15 kilos fait tout de suite moins mal au dos. Ce dispositif a été pensé pour ceux qui travaillent dans la logistique ou sur des chaînes de production. Vous faciliter le travail manuel, c'est l'une des promesses du salon Vivatech. Et ce n'est pas la seule. Aujourd'hui, 60% des entreprises pratiquent le télétravail. Et pour le rendre plus immersif, les géants du numérique ont quelques idées. Par exemple, Othman Chiheb, chef de produit Hololens chez Microsoft France, est chez lui, en pleine réunion. Il travaille sur une maquette qu'il présente à son équipe grâce à un casque de réalité augmentée. À travers il voit l'avatar de son collègue qui est à l'autre bout de la France. Le casque coûte 3 500 euros. Certains grands groupes l'utilisent déjà. Et si vous en avez assez des visioconférences, ces lunettes peuvent aussi faire apparaître votre patron en hologramme, créé à partir d'une caméra. La réalité augmentée est au cœur de Vivatech. Dans ce rendez-vous, on veut l'utiliser pour les entretiens d'embauche de demain. Les candidats sont plongés dans une bataille spatiale, avec leur vaisseau attaqué. Selon Pierre Matuchet, directeur général candidats chez The Adecco Group, 91% des employeurs pensent que les comportements sont plus importants que les diplômes. Le dispositif permet de savoir si vous résistez aux situations de stress ou si vous savez travailler en équipe. D'ailleurs, des casques, on en a croisé des dizaines dans les allées du salon. Pas étonnant, car les ventes de ce type d'appareil devraient être multipliées par dix d'ici trois ans. T F1 | Reportage T. Jarrion, J.P. Hequette, J.F. Drouillet.