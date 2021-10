Salons, foires, séminaires : l'événementiel retrouve des couleurs

Derniers préparatifs, derniers ajustements à quelques heures de l'ouverture du Salon du chocolat. Après deux ans, sans aucun salon, sans aucune foire, pour tous les professionnels comme pour Stéphane Bonnat, maître chocolatier, c'est une bonne nouvelle. Ces événements sont essentiels. Même si ce salon a été préparé en seulement deux mois, 120 exposants ont répondu présents. C'est moins que pour la dernière édition mais les organisateurs l'avouent, ils ne s'attendaient pas à un tel engouement. "On a quand même 30% d'internationaux, étonnamment, qui sont venus d'Europe, des pays producteurs de cacao, des gens passionnés. Tout a besoin de se retrouver", se réjouit Gérald Palacios, président du Salon du chocolat. Du salon de l'optique à celui du sandwich, qu'il soit public ou professionnel, 48 événements se sont déjà tenus en un mois rien que pour l'Île-de-France. Et une centaine sont programmés d'ici la fin de l'année. Dans cette agence spécialisée dans l'organisation, les demandes sont incessantes. 120 personnes y travaillent et chacune a son événement. C'est le signe que l'activité reprend. Vingt personnes ont été recrutées en deux mois, et les agendas se remplissent. Cette reprise réjouit les 3 000 entreprises du secteur de l'événementiel, mais aussi les hôtels et les restaurants à proximité des salons pour qui cette clientèle est primordiale.