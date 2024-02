Salvador : un pays en guerre contre les gangs

Isolée au cœur de la jungle salvadorienne, la plus grande prison jamais construite en Amérique Latine, enferme les plus dangereux criminels du Salvador, comme des animaux en case. Ils n'y sortiront jamais. Assassinat, extorsion, prise d'otages... Les prisonniers, que l'on voit à l'image, font partie de la Pandilla 18, l'un des gangs les plus dangereux au monde. La guerre de territoire contre leurs rivaux, les MS-13, pour contrôler le trafic de drogue et les dizaines de millions de dollars qu'il engendre, a causé la mort de 120 000 personnes au Salvador. Des meurtres en plein jour sur le marché, des corps ramassés à la vue de tous... Voilà le quotidien auquel se sont habitués les Salvadoriens. Il y a longtemps, les gangsters faisaient régner la loi en Salvador, mais l'arrivée d'un jeune homme au pouvoir a changé la donne. Nayib Bukele, le président salvadorien, a été élu en 2019. Il n'a qu'une obsession, celle d'éradiquer les gangs. Pour cela, en mars 2022, il a installé l'état d'urgence. En seulement un an et demi, environ 74 000 membres présumés des gangs sont arrêtés dans ce pays d'à peine six millions d'habitants. Comment mène-t-il cette guerre totale contre la drogue ? Que deviennent-ils les criminels une fois arrêtés ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage I. Bornacin, D. Pirès, É. Duboscq