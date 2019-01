Samu : quelle formation pour les régulateurs ?

Une jeune femme qui n'avait pas été prise au sérieux par un régulateur du Samu est morte il y a presque un an jour pour jour. La question de la formation avait alors été posée. Le nombre d'écoles devrait se développer puisqu'il n'y en a qu'une seule qui délivre le diplôme d'assistant régulateur en France. Huit mois de formation est nécessaire. Un enseignement des bases médicales bien plus poussé que celui reçu par 90 % des agents déjà en poste, formés au sein même du Samu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.