Samuel Paty : la famille porte plainte contre l’Etat

En ne protégeant pas Samuel Paty, l'administration française a-t-elle commis une faute pénale ? C'est ce que pense la famille du professeur assassiné en octobre 2020 qui porte plainte aujourd'hui. Pour elle, certains agents avaient suffisamment d'informations pour prendre au sérieux les menaces qui pesaient sur le professeur, mais ils n'ont rien fait pour le protéger. La plainte est donc déposée pour non-empêchement de crime et non assistance à personne en péril. Selon maître Virginie Le Roy, l'avocate de la famille, "des fautes ont été commises tant du côté de l’Éducation nationale que du côté du ministère de l'Intérieur, sans lesquels Samuel Paty aurait pu être sauvé". Dans les jours qui ont précédé l'attentat, le père d'une collégienne et un militant islamiste avaient publié sur les réseaux sociaux des vidéos ciblant Samuel Paty depuis qu'il avait montré en cours des caricatures de Mahomet, sans réaction des services de renseignement. T F1 | Reportage T. Malandrin, S.L. Cohen