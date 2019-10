San Francisco, la nouvelle capitale de la gastronomie aux États-Unis

Passionné de gastronomie, de restaurant étoilé ou de table gourmande, oubliez Paris, Lyon, Rome, le Périgord. Dans ce reportage, notre équipe vous emmène à San Francisco. La ville californienne est devenue la capitale mondiale de la bonne nourriture. On y rencontre les chefs parmi les plus talentueux du monde, ainsi que huit restaurants trois-étoiles référencés dans le guide Michelin. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.