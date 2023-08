San Francisco : les taxis roulent ... sans chauffeur !

Non, vous n'êtes pas dans une voiture hantée conduite par un mystérieux fantôme. Vous voici à l'arrière d'un taxi autonome, comme il y en a un peu partout à San Francisco. À l'intérieur, pas besoin de saluer le chauffeur, la seule interaction possible est cette petite tablette. Elle permet de visualiser son trajet ou de mettre un peu d'ambiance dans l'habitacle. San Francisco, la ville des nouvelles technologies, est connue pour ses rues en pente parfois étroites et sinueuses. Mais notre taxi négocie les nombreux virages à la perfection. Après 45 minutes à travers la ville, il faut bien avouer que l'expérience est convaincante. Ces véhicules sans conducteur surprennent les touristes, mais plus vraiment les habitants. D'ailleurs, la plupart ne prennent même plus la peine de les regarder avant de traverser. Au grand dam de certains, San Francisco est devenue un laboratoire à ciel ouvert. Google, General Motors , Mercedes et sept marques différentes y testent leurs engins. Un développement qui fait grincer certaines dents. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, S. Roland