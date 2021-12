Sanary-sur-Mer : questions sur un drame

Soulagement d'une voisine qui filme. Le bébé vient d'être sorti des décombres en vie. Les pompiers entendaient les cris du bébé, ce qui leur a donné une indication. Ils ont fait appel à des maîtres-chiens avec des chiens qui ont marqué l'endroit précis où il y avait la présence de corps. Les pompiers ont ensuite creusé une galerie pour l'atteindre. La mère est sortie saine et sauve. Le père, lui, a été retrouvé décédé. L'explosion a eu lieu à 3h50 dans un immeuble du port de Sanary-sur-Mer. Il ne reste quasiment plus rien du bâtiment. L'origine de l'accident reste indéterminée. Mais à leur arrivée, les pompiers ont senti une forte odeur de gaz. Une odeur que Philippe, un voisin, a aussi reconnue lorsqu'il est arrivé sur place juste après l'explosion. Dans son appartement, mitoyen de celui qui s'est effondré, les fenêtres ont explosé, soufflées par l'explosion. Ce mardi soir, deux personnes sont encore coincées sous les décombres. Impossible de dire si elles sont encore en vie. Les recherches prennent du temps. Il ne faut pas toucher la structure du bâtiment qui pourrait finir de s'effondrer et ensevelir encore plus les deux disparus. Les pompiers vont continuer leur travail jusqu'à ce qu'ils les aient retrouvés. T F1 | Reportage M. Guiheux, B. Guenais