Sandwichs : qui va détrôner le jambon-beurre ?

À l'heure du déjeuner, c'est la grande question, s'asseoir en terrasse ou avaler un sandwich. Chez les boulangers, il y a l'embarras du choix, des salades ou des pâtes par exemple, mais le bon vieux sandwich reste la valeur sûre. "Le sandwich représente la deuxième part de vente sur toute la boulangerie après le pain. Le jambon-beurre pour les crudités reste le best-seller", précise Estelle Vigreux-Genaud, boulangerie artisanale "Graine" à Paris (11e). 2,7 milliards de sandwichs sont consommés chaque année en France, loin devant les burgers et les pizzas. Rapide, pratique, ... Le sandwich doit ce succès à ses nombreux atouts. Autre avantage, son prix, qui tourne autour de quatre à sept euros l'unité. En moyenne, les Français consacrent dix euros pour leur repas du midi. Et si le sandwich reste incontournable, c'est parce qu'il a évolué. "Il y a beaucoup d'autres recettes qui se sont développées au fil du temps, à base de poulet, des sandwichs végétariens. Mais ce qui s'est développé le plus, c'est les variétés de pains autour du sandwich. On a le sandwich baguette en majorité, mais on a aussi d'autres pains comme le pain suédois, le pain de mie ou d'autres variétés de sandwichs qui viennent diversifier l'offre du boulanger", explique Nicolas Nouchi, directeur des études - CDH Expert (Entreprise spécialisée dans la Big Data et le business intelligence). C'est le cas notamment dans cette sandwicherie en région parisienne où la carte est minimaliste. Seulement, deux sortes de sandwichs y sont proposées chaque mois, avec des produits frais et des recettes originales. Le pain n'est plus qu'un prétexte. Un sandwich aux allures gastronomiques très loin du simple jambon-beurre consommé dans les bistrots.