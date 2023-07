Sangria, Poulple... Viva España !

Dans les ruelles de Madrid, on en trouve sur toutes les tables, dès le milieu de la journée. Pour les touristes, la boisson aux agrumes, à la couleur rouge sang, d'où son nom la sangria, est synonyme de vacances. On dit même qu'elle aide à supporter la chaleur écrasante en pleine été. À treize euros le litre et demi, on peut facilement être tenté d'en abuser. Et à l'heure de l'apéritif, elle s'accompagne volontier de quelques pistaches. Et c'est en plein centre de l'Espagne, sur les plaines arides de La Mancha, qu'elles sont cultivées. Et pourtant, l'arbre arrive à maintenir de l'humidité dans ses feuilles et supportent parfaitement la sécheresse. Il y a quelques années, Isidro Dial Del Campo, cultivait des céréales, mais aujourd'hui la pistache est une valeur plus sûre et plus rentable aussi. Vendu entre sept et dix euros le kilo. En Espagne, sa production a été multipliée par dix, ces dix dernières années. Plus à l'Est, sur des sols encore très secs, des agriculteurs misent sur un autre trésor, qui rapporte gros. Nous voici à Téruel, la plus grande truffière au monde. Cent tonnes de truffes noires sont récoltées chaque année, c'est deux fois plus que la France entière. TF1 | Reportage L. Adda, J. Garrel